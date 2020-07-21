شكرا لقرائتكم خبر عن النقابات المهنية تصرف 21 مليون جنيه لمصابى وشهداء كورونا من أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت عدد من النقابات المهنية، على رأسها "الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والمعلمين، والتمريض"، صرف إعانات لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأسر شهداء أعضائها جراء الإصابة بكوفيد 19، كل حسب إمكانياتها، وبلغت إجمالى المبالغ المنصرفة حتى الآن نحو 21 مليونا و210 آلاف جنيه، ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير عدد الحالات التى تم صرف الإعانات لها من كل نقابة.

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا، والذين تقدموا بأوراقهم للنقابة حتى الآن، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وحصلوهم على موافقة اللجنة لهم بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه، لكل حالة منهم، هى 35 حالة، بإجمالى مبالغ 350 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق أى أوراق خاصة بحالات الوفاة حتى الآن.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن عدد الشهداء من بين فرق التمريض بلغ نحو 41 ممرضا وممرضة، وبلغت إجمالى المبالغ الجارى صرفها لهم 820 ألف جنيه، لافتة إلى أن النقابة كانت قد أقرت صرف 20 ألف جنيه لحالات الوفاة، و2000 جنيه للإصابات، إلا أنه لا يوجد حصر دقيق لحالات الإصابة.

أما اتحاد نقابات المهن الطبية، فقال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام المساعد للاتحاد، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: إن عدد حالات الإصابة بكورونا التى تم صرف 20 ألف جنيه لها وفق قرارات الاتحاد، تعدى الـ1000 حالة، أى بإجمالى مبالغ أكثر من 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أى طلب لصرف إعانة خاصة بشهداء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء لم تتلق أى طلب لصرف مبلغ الـ50 ألف جنيه إعانات للوفيات، والذى بلغت أعدادهم والتى تمكنت النقابة من الوصول لهم إلى 125 شهيدا، لافتا إلى أن اتحاد المهن الطبية صرف بالفعل لأعداد تخطت الـ600 عضو، فى حين أن الأعداد التى تقدمت بطلبات صرف تصل إلى أمثال هذا العدد من 4 إلى 5 مرات، إلا أن أوراقهم ما زالت قيد الدراسة والفحص، واستكمال الأوراق والبيانات الخاصة للبعض.

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وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاتحاد صرف 3 دفعات من الإعانات لمصابى كورونا، أخرهم كانت فى 4 يوليو 2020، ومن المنتظر أن يتم صرف دفعة جديدة بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لأعضاء النقابات الأربعة من أعضاء الاتحاد.

فيما قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن عدد الإصابات تخطت الـ250 إصابة، و3 شهداء، لافتا إلى أن النقابة لا تصرف إعانات للإصابات أو الوفاة، إلا أنها تدعم أعضائها العاملين بفرق مكافحة كورونا، بمبلغ 2000 جنيه، موضحا أنه تم الصرف لعدد تجاوز الـ 20 عضو، بإجمالى مبالغ 40 ألف جنيه.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة لم تتلق حتى الآن أى طلب لصرف مبلغ الـ50 ألف جنيه لشهداء أطباء الأسنان، إثر الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن عددهم بلغ 5 أطباء.

كما أكد الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة لم تصرف حتى الآن أى إعانات خاصة بحالات الإصابة والمقررة بـ10 ألف، أو حالات الوفاة المقررة بـ50 ألف.