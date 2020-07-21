الطائفة الإنجيلية تبحث اليوم "العبور من أزمة كورونا" فى ندوة أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم منتدى حوار الثقافات بالطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، ندوة تحت عنوان "التكافل الاجتماعى والعبور من أزمة كورونا طرق وآليات جديدة"، اليوم الثلاثاء. وأعلن منتدى حوار الثقافات فى بيان أن الندوة ستكون "أون لاين" عبر تطبيق zoom، بمشاركة كل من د.ماجد عثمان رئيس مركز بيرة لبحوث الرأي العام وزير الاتصالات الأسبق، ود.عامر الحافى أستاذ الأديان بجامعة آل البيت المستشار الأكاديمى للمعهد الملكى للدراسات الدينية بالأردن، ود. شيرين الشواربى عميد كلة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، ود. أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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