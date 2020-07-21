شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء: فتح باب الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس 20 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال النقابة- قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب القراء ومجلس الإدارة والأعضاء، حيث حدد المجلس المواعيد والتواريخ التى على ضوئها يتحدد مصير النقابة ومجلس الإدارة الجديد.

وحدد الشيخ محمد حشاد المواعيد التى تم الاتفاق عليها من أجل عقد جمعية عمومية، حيث تبدأ النقابة فى 20 أغسطس المقبل فى تلقى طلبات الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة حتى 30 من أغسطس القادم، ثم يتم بعدها اغلاق باب الترشح، وتعلن النقابة بالصحف القومية عن دعوة أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية -والبالغ عددهم عشرة آلاف عضوا- لعقد جمعية عمومية لاختيار النقيب والأعضاء، على أن تبدأ اللجنة التى شكلت برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، وعضوية كل من الشيخ طه النعمانى والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، فى تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة فى الأول من سبتمبر2020م لمدة عشرة أيام، تتم خلالها مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية والأوراق لبيان من تنطبق عليهم شروط الترشح أو التصويت من عدمه..

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وكان مجلس قد ناقش أثناء الجلسة العديد من أمور الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، وأن النقابة ستتخذ كل مايلزم بشأنهم، حفاظا على أموال النقابة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو صرف المعاشات للسادة المستحقين، كما حدد المجلس موعد إجراء الانتخابات يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوصف النقابة تابعة للإشراف المباشر من معاليه مباشرة..

ولكونه مرشحا على مقعد نقيب القراء قال الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء-: إن باب الترشح لمنصب نقيب القراء مفتوحا أمام الجميع وليس حكرا على أحد، ويشترط فى المترشح للمنصب أن تنطبق عليه شروط الترشح أولا، واختتم: إن القرآن الكريم هو أسمى رسالة عرفاها بنوا البشر وكلنا جنود ولنا الشرف أن نكون فى خدمة القرآن وأهله.