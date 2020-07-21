شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة يشارك بحفل تنصيب القس ماكن زكريا راعيًا لإنجيلية شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تنصيب القس ماكن زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة، اليوم الاثنين، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بشبرا الخيمة، الشيخ مصطفي عبد الحفيظ، والدكتورة مريم حليم رئيس جمعية نهضة مصر للتنميه البشريه، مع الالتزام خلال الحفل بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والخاصة بعودة فتح الكنائس.

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وخلال خطاب الحفل، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس ماكن زكريا وأسرته وشعب الكنيسة، بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشبرا الخيمة.

وشارك في برنامج الحفل، القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس اللجنة الروحية لمجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح فيليب، نائب رئيس مجمع القاهرة، والقس جون سامي، رئيس مجلس كنيسة شبرا الخيمة، والقس يوسف عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا البلد، والقس نصرالله زكريا، المدير التنفيذي بمجلس الإعلام، والقس فوزي فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ.