شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين بالخارج يؤكدون دعمهم لقرار مجلس النواب التاريخى والقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية تاييد المصريون بالخارج لقرار مجلس النواب المصري بالموافقة على ارسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، وذلك للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال حنفي في تصريح، أن عقد جلسة اليوم يعد حدثاً تاريخياً فريداً في العصر الحديث مشيداً بدور رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال ونواب الشعب ال 510 ممن حرصوا على الحضور

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وأوضح حنفي ان موافقة مجلس النواب المصري جاء عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس مشيراً الى ان الجاليات المصرية بالخارج تؤيد قرار المجلس وتقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى القوات المسلحة، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج كانوا ولازالوا خط الدفاع الاول عن امن مصر واستقرارها وسيادة اراضيها وانهم جميعاً على قلب رجل واحد في مواجهة الارهاب وعناصر الاخوان منذ 2011 وحتى تاريخه

ودعا حنفي جموع الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الساسية ضد المؤامرات والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري، مؤكدا: أن قواتنا المسلحة هى درع الأمة وسيفها ودورها في الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد من الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.