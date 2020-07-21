شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث تحويل سيارات البنزين إلى الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، اجتماعا ضم المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة، والعميد محمد بصلة مدير المرور، ومندوبي شركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأكد الغضبان أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار الارتقاء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفا أن ذلك يستدعي زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الغاز الطبيعي وتزويد كل محطة ما بين 12 الي 18 طلمبة، منعا للتكدس وتوفيرا لاحتياجات المواطنين،.

وطلب المحافظ وضع خطط زمنية لتقسيم العمل علي مرحلتين، بحيث يكون تحويل السيارات متواكبا مع زيادة طاقة محطات التزويد بالغاز.

وشدد اللواء عادل الغضبان على سرعة البدء في تنفيذ قرار القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن.