شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعتمد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم مع اقترب العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للرقابة وضبط أسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من اللحوم الطازجة، ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى، قد تكون محملة بمسببات مرضية أو مغشوشة.

- تكليفات جميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة أطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم.

- إرسال خطاب دورى لكافة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات لرفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم.

- تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

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- تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة.

- رفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقى أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة.

- تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

- مناشدة الخدمات البيطرية عبر وسائل الإعلام المختلفة جميع المواطنين بضرورة ذبح أضحيتاهم فى المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح فى الشوارع، وذلك منعا من تلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التى تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والامراض.

- الإبلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الاسواق حرصا على الصحة العامة.