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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن أحقية الزوجة فى وضع شروط خاصة داخل عقد الزواج، غير الشروط المتعلقة بالعدة والنفقة الزوجية، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية، مدى أحقية الزوجة فى وضع شرط خاص بعقد الزواج طبقاً للقانون.

س : هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟ ج : نعم.. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

س: هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى. س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟ ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة، ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية. س : هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟ ج : نعم.. تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها. Advertisements س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟ ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته . س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟ ج: نعم.. يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه . س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟ ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً. 2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب لا دخل للزوجة به. س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟ ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.

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