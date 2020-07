شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يصدر بيانا باللغة الفرنسية حول قرار الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Conformément à l'article 152 de la Constitution égyptienne et de l'article 130 du règlement intérieur du parlement, Dr Ali Abdel Aal, le président du parlement, a invité les membres du parlement à se réunir en session secrète.

Le lundi soir 20 juillet, 510 membres du parlement ont participé, pour examiner l'approbation d'envoyer des éléments des forces armées égyptiennes en mission Combat hors des frontières de l'Etat égyptien, pour défendre la sécurité nationale égyptienne dans la direction stratégique ouest contre les milices criminelles armées et éléments terroristes étrangers jusqu'à la fin de la mission des forces.

Cette session historique a été suivie par Alaa Fouad le ministre des Affaires parlementaires, et le général de division Mamdouh Shaheen, ministre adjoint de la Défense.

Au cours de cette session, les résultats de la réunion du Conseil de la défense nationale, tenue dimanche matin sous la direction du président de la République, ont été passés en revue, ainsi que les menaces auxquelles l'État est exposé du côté occidental.

Le président et les membres du parlement ont salué les efforts déployés par les forces armées pour soutenir le bouclier de la nation et son épée, et son fidèle patronage des constantes nationales, arabes et régionales. Le peuple n'a un jour laissé tomber l'armée, ni l'armée une jour a laissé tomber le peuple.

Le parlement a souligné que la nation égyptienne tout au long de son histoire est une nation qui appelle à la paix, mais elle n'accepte pas d'empiéter sur elle ou de compromettre ses droits.

L’Egypte est capable avec la plus grande force de se défendre et de défendre ses intérêts et ses voisins de tout danger ou menace.

Les forces armées et leurs dirigeants ont la licence constitutionnelle et légal de déterminer le moment et le lieu pour répondre à ces menaces.

Le parlement a approuvé à l'unanimité les avis des députés présents lors de la session historique d'envoyer des éléments des forces armées égyptiennes en missions de combat hors des frontières de l'Etat égyptien, pour défendre la sécurité nationale égyptienne dans la direction stratégique occidentale contre les actions des criminels, milices et éléments terroristes étrangers jusqu'à la fin de la mission des forces.