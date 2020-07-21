شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تطلق خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسميا خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام تقنية Nfc من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول إلى عداد الكهرباء من أى مكان وفى أى وقت، حيث تم توفير الكروت الجديدة التى تدعم خاصية Nfc بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من إنشاء تطبيق "سهل" المجانى من (App Store - Play Store) بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) فى أى وقت ومن أى مكان، وأصبح متاح لجميع مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.

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وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن كل ما يحتاجه مستخدم العداد مسبوق الدفع لتفعيل خدمة الـnfc هو التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع، موضحًا أن الكروت الجديدة متاحة بجميع الشركات.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق "سهل" الذى أطلقته الوزارة لن يرتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات، لافتا إلى أن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافى فى المحافظ الإلكترونية أو بكروت الفيزا، وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد فى أى وقت دون الانتظار لانتهاء العطلات والإجازات على الرغم من برمجة العدادات على عدم الفصل فى هذه الأيام.

وقال المصدر إن تطبيق "سهل" تم تجربته بنسبة 60% من إجمالى عدد مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية، والذين يبلغ عددهم 9 ملايين مشترك، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جميع شركات التحصيل الإلكترونى والشركات المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع.