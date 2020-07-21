أخبار مصر | تحذير عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور من "السناتر"، والدروس الخصوصية، لافتا إلى أنها إهدار للوقت والمال، مشددا على أن الوزارة تعكف على تقديم مصادر التعليم الرقمي.

وقال "شوقي"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الدروس الخصوصية في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم لن تفيد تعليميا ولن تساعد على حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية وهي إهدار للوقت والمال".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن "الوزارة تعكف على توفير كافة مصادر التعلم الرقمي وعلي تدريب المعلمين استعدادا للعام الجديد كي تقدم لأبنائنا خدمة تعليمية راقية ومعتمدة بدون الحاجة للاعتماد علي مصادر تعلم أخرى من أي نوع".