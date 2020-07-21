شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مسابقة لمعلمي القليوبية لإعداد بنوك أسئلة لتطوير منظومة الاختبارات الإليكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفي عبدالحميد فرج، الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان المسلمين ببنها، إطلاق أول مسابقة لمعلمي محافظة القليوبية لإعداد بنوك أسئلة خاصة بجميع المقررات الدراسة لمراحل التعليم المختلفة، بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثالث الثانوي عربي ولغات، بهدف تفعيل عمليات التعليم والتعلم والتقييم الإليكتروني عن بعد لمرحلة التعليم قبل الجامعي والسعي الدائم من قبل إدارة مجمع المدارس لتطوير منظومة الإختبارات الإليكترونية خلال الفترة.

وأوضح فرج ان شروط ومعايير المسابقة كالتالي المسابقة متاحة لجميع معلمي المواد الاساسية على مستوي محافظة القليوبية ويمكن لكل معلم المادة الاشتراك في تقديم أسئلة لاكثر من صف دراسي، بالإضافة إلى إجراء تجربة استطلاعية على عينة من الطلاب مع تقديم نتائج التجربة لوحدة التطوير التكنولوجي على أن يتم تشكيل لجان علمية متخصصة لمراجعة وتقييم الأسئلة المقدمة ومكافأة بنك الاسئلة الفائز في كل مقرر دراسي قدرها ألفي جنيه.

وتابع: "للاشتراك في المسابقة أو الاستفسار عن الشروط والمواصفات التفصيلية لنوعية الأسئلة المطلوبة، وكذا للحصول على التدريب المقدم من شركة تقويم مصر ومؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية عن طريق عنوان البريد الإليكتروني التالي «[email protected]».