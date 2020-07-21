شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالعينين: مصر قوية بشعبها وإرادتها.. و«30 يونيو» كانت موجعة جدا لمحور الشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جلسة البرلمان يوم الاثنين كانت تاريخية ومظاهرة تقديرا للقيادة السياسية والقوات المسلحة.

وأضاف أبوالعينين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المجلس كان كامل العدد وبإجماع قال نحن خلف القيادة»، مردفا «نحن أمام رسالة اليوم وهي أن الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة تستجيب لمن استنصروه أي الشعب الليبي».

وأكمل: «ما نقدرش نقول لا لأن بيننا تاريخ مشترك، مصر هي الشقيقة الكبرى لكل بلد عربي»، مردفا: «الشارع المصري متحمس ولن يقبل أبدا أن يسكن الإرهابيون والمرتزقة وقطاع الطرق في ليبيا».

وأردف: «تحليلي الشخصي لما يحدث في ليبيا أن ثورة 30 يونيو كانت موجعة جدا لمحور الشر بأكمله»، مشيرا إلى أن هناك تذبذبا في موقف بعض الدول الكبرى تجاه الأزمة الليبية.

وتابع: «أؤكد أن المطامع ستهزم، وما حدث في مجلس النواب رسالة للعالم بأكمله، الرئيس قال من قبل مسافة السكة – في إشارة إلى مواجهة أي اعتداء على دولة عربية»، مردفا: «فيه كلمة اتقالت عن الخط الأحمر مش هنرجع فيها».

وأضاف: «الأمة العربية ستظل تعاني طالما استمر الوهن، لذلك فالقوة في وحدتها ويجب التفكير في الجيش العربي الذي يحمي الأمة ومبادئها من الأطماع»، لافتا إلى أن مصر تحركت على المستوى الدبلوماسي لمدة 6 سنوات لحل الأزمة الليبية لكن الإرهابيين لم يلتزموا بالقرارات الأممية.

واستطرد: «مصر تحافظ على أمنها القومي ولا أحد يستطيع انتقادها، واليوم أجريت اتصالات مع نائب بالبرلمان الأوروبي أخبرني أن مسألة فرض عقوبات على تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي مدرجة على جدول الأعمال»، مؤكدا أن مصر لن تترك حقها سواء من ناحية حماية الأمن القومي أو الأمن المائي.

وأكد أن مصر أفسدت المخططات الدولية على مدار السنوات الماضية قائلا: «أنا فخور بالشعب المصري وكلمات نوابه التاريخية خلال جلسة اليوم»، مشيرا إلى أن البرلمان المصري قدم عملا تاريخيا بالقوانين التي ناقشها واعتمدها خلال الفصل التشريعي.

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وتابع:«مصر قوية بشعبها وإرادتها ومحدش هيقدر يأثر على مصيرها، لم نكن يوما غزاة، وهدفنا دائما السلام والاستقرار عشان كده ربنا بيقف معانا، ويجب على كل مصري الافتخار بقيادته السياسية»، معربا عن أمنيته بالتوفيق للقوات المسلحة التي تعمل على رفع راية مصر عالية.

واختتم: «أدعو الله بالتوفيق للقيادة السياسية والقوات المسلحة كي يؤودوا مهمتهم بنجاح ودائما منتصرين بإذن الله».