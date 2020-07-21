شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تشكل لجنة لرفع كفاءة مستشفى الخطاطبة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكلت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، تحت إشراف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام إدارة الطب العلاجي، لجنة متكاملة من الإدارات الفنية، لرفع كفاءة البنية التحتية لمستشفى الخطاطبة المركزي لتنوع وتحسين الخدمات الطبية واستكمالها.

وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات الجودة ومكافحة العدوى والمعامل وبنك الدم والتمريض والصيانة.

وزارت اللجنة المستشفى، الاثنين، لتفقد آخر أعمال التطوير، وتقييم الوضع الحالي لتوفير كل الاحتياجات وتعزيز الخدمات، والمرور على جميع الأقسام، والتوجيه بالإرشادات والاشتراطات الصحية الواجبة، التي من شأنها تقديم خدمة صحية نموذجية طبقا للمعايير القياسية للتخطيط ومكافحة العدوى والجودة.

من جانبه، وجه الدكتور نصيف عفيفى، وكيل صحة المنوفية، بضرورة تكثيف الإجراءات، وتذليل كل العقبات للوصول إلى التشغيل الأمثل وتقديم خدمات طبية متكاملة بالمستشفى، واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز الخدمات وإحداث طفرة نوعية.