شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قرية بلقس بقليوب 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن قرية بلقس، التابعة لمركز ومدينة قليوب، من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لوجود أعمال تطهير بشبكة الانحدار بالقرية.
وأهابت الشركة، خلال بيان لها، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.
ودعا «مجاهد» المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات، في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الأندرويد وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته، وهو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading.
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