شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: إعلان نتائج جميع الكليات قبل 20 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور عن التزام جميع كليات الجامعة بإعلان النتائج النهائية قبل يوم 20 أغسطس المقبل، مؤكدًا تطبيق التصحيح الآلي وسرعة إعلان النتائج وفق معايير الدقة والشفافية والإفادة بتقرير يومى بالأرقام عن سير أعمال التصحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب برئاسته، على ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب ما قبل السنوات النهائية وإستبداله بالأبحاث الإلكترونية ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واطمأن «صالح» على سير أعمال التصحيح الألي الخاص بطلاب الفرق النهائية والالتزام بالمعايير والإجراءات الوقائية والأمان وتهيئة الجو العام المناسب أثناء إجراء الطلاب للامتحانات ومتابعة أعمال الكنترول الإلكتروني لتصحيح النتائج.