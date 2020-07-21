شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مسبار الأمل» يجسد الأمل في استرجاع أمجاد الأمة العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق الإمارات «مسبار الأمل» إلى الفضاء، يجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت بكل فخر واعزاز اطلاق «مسبار الامل» إلى الفضاء وهي خطوة وان كانت سباقة وتاريخية لدولة الامارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الامل المنشود في استرجاع امجاد واكتشافات الامة العربية والاسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار».