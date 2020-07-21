شكرا لقرائتكم خبر عن "يارب قلب أمك يرتاح".. رحلة العثور على جثمان "نور" بين صخور بلطيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن العثور على جثمان نور سعد كلش الطالب الجامعي، الذي تم العثور عليه بين الصخور بمصيف بلطيم.
وكشفت المحافظة، عن أن الغطاسين بحثوا بين الصخور وتم العثور على الجثمان، لدفنه في مقابر العائلة بقرية الرغامة بمركز كفر الشيخ.. وفيما يلي نرصد قصة نور كاملة:
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