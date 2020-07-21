شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الثانوية العامة: امتحان الجبر 19 سؤالا بـ30 درجة من غير غموض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات غدا الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة، لافتا إلى أن الامتحان سيكون وفق المواصفات ومن المنهج الدراسى المقرر على الطلاب حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة.

وأشار إلى أنه سيكون خالى من أى أخطاء أو مشكلات فنية أو غموض فى الأسئلة، والوزارة ستراعى كل ما يحقق مصلحة الطلاب خلال عملية التصحيح، قائلا: الوزارة أقرت مبدأ مهم وهو أن الطالب الذى أجاب على الأسئلة وفق أسلوبه ستحسب للطالب صحيحة طالما كانت فى ضوء ما درسه الطالب.



وكان رئيس امتحانات الثانوية العامة قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الوزارة حققت نجاح كبير هو بمثابة إنجاز عظيم للدولة المصرية، لعدة أسباب أهمها أن أعداد الحالات المرضية التى ظهرت فى امتحانات الثانوية العامة مثل السنوات الماضية وبالتالى لم تظهر أى حالات مرضية مخيفة أو حدوث إصابات كبيرة بين الطلاب الذين أدوا الامتحان، موضحًا أن الوزارة حققت هذا النجاح بسبب تكاتف جهود مؤسسات الدولة، كما حرصت الوزارة على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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وأرجع رئيس الامتحانات نجاح امتحانات الثانوية العامة رغم ظروف انتشار كورونا، إلى عدة أسباب أهمها التزام جميع العاملين فى منظومة الامتحانات والطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها للحماية من فيروس كورونا، قائلا: كان هناك وعى كبير من قبل الطلاب وأولياء أموره، حيث التزام الطلاب بارتداء الكمامات من أول يوم للامتحانات، حيث وفرت الوزارة أكثر من 30 مليون كمامة وتم توزيعها على الطلاب، إَضافة إلى ضوابط التباعد الاجتماعى، وأيضا عدم تجمهر أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة كان له أثر كبير فى الحفاظ على مسيرة الامتحانات طوال الشهر.

وأوضح رئيس الامتحانات، أن الاستراتيجية التى أقرتها الوزارة للتعامل مع الطلاب لحظة دخولهم لجان الامتحانات من تنظيم دخول الطلاب وتعقيم اللجان والحفاظ على نظافة الأماكن والفصول ساهمت فى خروج الامتحانات بالشكل المشرف، كما حافظت الوزارة على حقوق الطلاب الذين قرروا تأجيل الامتحانات لأسباب مرضية أو عذر قهرى فكل طالب تبين ارتفاع فى درجة حرارته أثناء الامتحانات تم تأجيل امتحانه على أن يدخل امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة.