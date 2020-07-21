شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الدعاء للملك سلمان وسر الهجوم على أحمد عيد عبد الملك في موجز التريندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض "تلفزيون الخليج 365"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرز الاحداث التي تفاعل معها المصريون اليوم في موجز الترندات الذي قدمه الزميل رغدة بكر ورامى الحلوانى، وأعده الزميل رامى نوار.

وجاء على رأس الموجز، أن شبكات السوشيال ميديا تحولت لـ"منصة للدعاء" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودا بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وأثبتت الفحوصات وجود التهاب في المرارة.

عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفنانين من مختلف دول العالم، خصصوا صفحاتهم للدعاء للملك سالمان، ومنهم الفنان السعودى عبادى الجوهر، اللى قال عبر حسابه على تويتر: "اسأل الله أن يحفظ سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيده الله وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

وكتب المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله: "ألف لا بأس يابو فهد.. نسأل الله له الشفاء العاجل".

كمان كتبت المطربة الإماراتية أحلام: "اللهم اعفِ عن والدنا الغالى الملك سلمان بن عبد العزيز.. يارب يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، والدنا الملك سلمان استودعناك الرحمن"، وكتب المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد: "الله يحفظك يا ابو فهد".

كما تناول الموجز، اهتمام عدد كبير من المصريين بالبحث عن "مسبار الأمل" الذى أنطلق في الساعات النهاردة الاثنين، واللى تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر.

مهمة "مسبار الأمل"، هتكون دراسة مناخ كوكب المريخ على مدار اليوم والفصول، ليكون أول مرصد جوى للمريخ، ومن المقرر أن يظل فى مداره حول المريخ فترة عامين، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر.

كما جاء في الموجز، انتشار هاشتاج مسيئ للاعب أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك وحرس الحدود السابق، بعدما نشر صورة لخريطة محافظتى بورسعيد والإسماعيلية، جمهور الأهلى اعتبر أن الصورة فيها إساءة لشهداء ستاد بورسعيد، وبعد الهجوم اللى اتعرض له "عبد الملك"، خرج في تصريح وقال "أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأكد "عبد الملك" أنه لم يقصد مطلقاً الإساءة لشهداء النادى الأهلي، وقال عيد عبد الملك:"التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتى عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

وأضاف عيد، "السكرين شووت المنشور عبر حسابى على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلى ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلى لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لى، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

كما تضمن الموجز، تصدر "منة عبد العزيز" فتاة التيك توك، تصدرت اهتمامات رواد السوشيال ميديا، بعد صدور تقرير الطب الشرعى اللى بيؤكد تعرضها لاعتداء جنسى، ودا بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، كمان إمبارح، جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين في القضية 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العام.

المستشار حماده الصاوي النائب العام، سبق وأمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة لـ«منة عبد العزيز» وإلزامها بالبقاء في مراكز الاستضافة المحددة ب«وزارة التضامن»

لليوم الخامس.. الفنانة أمينة خليل، تصدرت تريندادت السوشيال ميديا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا رومانسية لأحدث ظهور للفنانة أمينة خليل، وخطيبها رجل الأعمال عمر طه، بإحدى القرى السياحية، أمينة ظهرت بفستان "أوف وايت" واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

أمينة خليل احتفلت منذ أيام بـ"خطوبتها" في حفل بسيط بحضور عدد محدود من المقربين بمنزلها.

ورغم التهنئات من المتابعين والجمهور وأصدقاء أمينة وخطيبها، إلا أن الأمر لم يخل كذلك من الجانب الكوميدى ، حيث ربط الجمهور بين مسلسل "ليه لأ"، اللى عرض مؤخرا "أون لاين"، وبين إعلان خطوبتها، وانتشرت كوميكسات كوميدية فيها أن "أمينة تخلت عن نصائحها للبنات وأعلنت خطوبتها".