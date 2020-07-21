بالانفوجراف.. موقف حاسم وقوى للبرلمان لحماية حدود مصر بجلسته التاريخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” انفوجراف عن الجلسة التاريخية التي أعلن مجلس النواب، خلالها الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الأثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. وأبرز التفاصيل في العرض التالي: Advertisements















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