شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثائق.. تعرف على الجلسات السرية الـ7 للمجالس النيابية فى مصر وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الجلسة السرية التي دعي لها الدكتور علي عبد العال اليوم، وشهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، هي الجلسه السابعه في تاريخ الحياة النيابية. ونستعرض الجلسات السرية التي عقدتها المجالس النيابية المصرية علي مدار التاريخ : - مجلس الامة – الدور الثانى – مضبطة ٢٤ بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٦٥ ص ١٩٤٩ عقدت الجلسة سرية عند الاستماع لبيان من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الموقف في اليمن واذن حضور الجلسة لبعض ضباط القيادة ليستعين بهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - مجلس الامة – الفصل الثانى – الدور الثانى – مضبطة ٢٣ بتاريخ ٢٥ مارس ١٩٧٠ عقدت الجلسة سرية عند القاء بيان لوزير الخارجية - مجلس الشيوخ – الدور الخامس عشر – الجلسة ٤١ بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٤٠ عقدت الجلسة سرية عند القاء بيان لرئيس مجلس الوزراء اسوة بمجلس النواب Advertisements - مجلس النواب – الهيئة السابعة – الدور الثالث مضبطة ٦٩ بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٤٠ عقدت الجلسة سرية لالقاء بيان لرئيس مجلس الوزراء - مجلس الشيوخ – دور الانعقاد الأول – مضبطة ٢٢ بتاريخ ٢ يونيو ١٩٤٢ ص ١٨٥ عقدت الجلسة سرية اثناء مناقشة استجواب موجه الى الحكومة بخصوص موعد المفاوضات - مجلس الشيوخ – الدور ٢٣ – مضبطة ٣٠ بتاريخ ١٠ مايو ١٩٤٨ عقدت الجلسة سرية للنظر في مسالة فلسطين اعلان عن عقد جلسة سرية (فلسطين) جلسة سرية لدراسة الموقف فى اليمن جلسة سرية لسماع بيان مراد غالب سفير الجمهورية العربية بالاتحاد السوفيتى مجلس الشيوخ اثناء نظر استجواب للحكومة

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