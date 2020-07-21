شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. تسجيل 627 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 627 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: تسجيل 627 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 28924 وخروجهم من المستشفيات وزير التعليم عن كثافة الطلاب والعام الدراسى المقبل: سنجد حل مناسب لكل مدرسة التضامن تبدأ اليوم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 143 قرية الصحة: لقاح صينى لمواجهة كورونا فى مراحله النهائية.. وتصنيعه فى مصر قريبا الصحة: 32.3% نسبة الشفاء من كورونا.. والوزيرة تطالب بمزيد من الاحتياطات Advertisements رئيس امتحانات الثانوية يناقش نموذج إجابة علم النفس مع مشرفى تقدير الدرجات وزير الأوقاف: الحياد فى قضايا الوطن خيانة.. ويجب أن نقف صفا واحدا خلف الرئيس التموين تعلن طرح نوع جديد من الكمامات القماش بسعر 6 جنيهات بالبطاقات دار الإفتاء توضح فضل الجيش المصرى.. وتؤكد: صفا واحدا وراء الدولة المفتى: يجب شرعا الوقوف صفا واحدا أمام التحديات مع جيشنا والقيادة السياسية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار 24 ساعة.. تسجيل 627 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.