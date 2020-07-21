شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يصفع أردوغان بإغلاق الحسابات التابعة لـ"عصابة البجع".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إغلاق الحسابات التابعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى تعتبرها المعارضة بمثابة جيش الرئيس التركى الإلكترونى لتهديد المعارضين فى تركيا وخارجها.

وقال موقع قناة تالا وان التركية، إن موقع «تويتر» أغلق عددًا من الحسابات الإلكرونية التابعة لـ"عصابة البجع" كما يطلق عليها فى تركيا، وهى جيش إلكترونى يسعى للتشويش على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب عنهم، بغية تشويه صورتهم أمام الرأى العام.

ودأب العاملون فى هذه العصابة على تلميع صورة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والإشادة بإنجازاته المفترضة وتضخيمها، والإساءة لخصومه عبر اختلاق حكايات غير حقيقية، وتضخيمها فى سياق الدعاية الانتخابية لأردوغان وحزبه.

وبعد قرار "تويتر" لاحظ مستخدمو الموقع ظهور رسائل تنبيه لدى الدخول إلى بعض الحسابات بأنه جرى إغلاقها بشكل مؤقت بسبب نشاط غير عادى.

Advertisements

وكان «تويتر» قد حذف منتصف يونيو الماضى آلاف الحسابات المزيفة التركية التى تهدف إلى دعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتستهدف الحسابات المعارضة له، ولفت الموقع فى بيان إلى ظهور شبكة من الحسابات الروسية والتركية والصينية المزيفة فى أوائل عام 2020، وفى ما يتعلق بالحسابات التركية، أوضحت الشركة أنها كانت تستخدم نشاطًا افتراضيًا منسقًا، يستهدف بشكل أساسى الجماهير المحلية داخل تركيا.

واستنادًا إلى تحليل المؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحسابات، فقد تم استخدام مجموعة الحسابات المزيفة تلك والمعروفة بتضخيم الروايات السياسية المواتية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل إظهار دعم قوى لأردوغان.