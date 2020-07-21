شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى غير فيروس كورونا الإجراءات المتبعة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسهمت أزمة فيروس كورورنا، فى إحداث تغييرات للإجراءات التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تشهد البلاد خلا الفترة المقبل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتى من المقرر أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج بها يومى الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ويجرى التصويت فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وحسب تصريحات المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نرصد ما تم من تغييرات فى ضوء ما فرضته أزمة كورونا:

- اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أطرف العملية الانتخابية والمرشحين.

- تعقيم اللجان قبل وخلال الاقتراع وبعد الانتهاء من الاقتراع فى اليومين الأول والثانى، والإعادة.

- فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية من الناخب للمرشح للجان.

- توفير الكمامات والقفازات أمام المجمع الانتخابى.

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- عدم استخدام الحبر الفسفورى، والاكتفاء بالتوقيع فى الكشوف.

- تكليف موظف مختص لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها.

- تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات.

- لأول مرة سيتم تخفيض عدد الناخبين فى كل لجنة فرعية مع زيادة عدد اللجان ذاتها.

- إلزام وجود سيارة إسعاف أمام لجان الانتخابات.

- إلزام كل مرشح بممارسة الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعى.

- حظر تنظيم الاجتماعات العامة والمؤتمرات الحاشدة بغرض الدعاية الانتخابية مراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين.

- التوسع فى الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

- استخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانوناً وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها المحليات ومنع الدعاية داخل المساجد.