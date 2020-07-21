شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تبدأ صرف معاشات أغسطس أول الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات أغسطس اعتبارا من أول الأسبوع المقبل 25 يوليو الجارى بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم تقديم صرف معاشات أغسطس بدلا من صرفها بداية الشهر المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصرف المعاشات قبل العيد.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أكد أنه سيتم إعداد جداول منظمة لصرف معاشات أغسطس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إطار تخفيف العبء على اصحاب المعاشات.

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وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم صرف معاشات أغسطس وفقا لشرائح على عدة أيام منعا للتكدس أمام منافذ الصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتشكيل غرفة عمليات ولجان لمتابعة عمليات الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، وتذليل أى عقبات فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

‎وكانت الجريدة الرسيمة قد نشرت قرارا لرئيس الجمهورية حول تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة أربعة سنوات برئاسة اللواء جمال عوض محمود محمد، وعضوية سامى عبد الهادى نائبا لرئيس الهيئة ومحمد سعودى نائب لرئيس الهيئة.

‎وشمل القرار عضوية أيضا كل من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس إدارة الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية او من يفوضة وممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهم رئيس الهيئة وثلاثة من الخبراء المستقلين فى مجال عمل الهيئة يختار هم رئيس مجلس إدارة الهيئة.