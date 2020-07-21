تعرف على تفاصيل إنتاج أول لقاح صينى لعلاج كورونا محليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مباحثات أولية للتعاون حول تصنيع أول لقاح صينى في مراحل التجارب السريرية الأخيرة له محليا. الخليج 365 يستعرض في فيديو معلوماتي تفاصيل انتاج أول لقاح صينى محليا بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لفاكسيرا فور ثبوت فاعليته . 1- أول لقاح صينى يصل للمراحل النهائية في التجارب السريرية. 2- شركة صينية ستقوم بتصنيه في الصين ثم توفر لمصر التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع لانتاجة محليا. Advertisements 3- حال التوصل لثبوت فاعلية اللقاح سيتم توقيع عقد شراكة بين الجانبين المصرى والصينى لبدء الانتاج محليا. 4- فاكسيرا ستتولى التصنيع المحلي للقاح الجديد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاح وتصديرة افريقيا. 5- انتاج اللقاح محليا يجعل مصر مركز لتصنيع لقاحات كورونا افريقيا. 6- فاكسيرا تجرى حاليا دراسات حول مدى امكانية التصنيع المحلى للقاح لتصبح جاهزة للانتاج

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