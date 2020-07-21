القراء: جمعية عمومية لاختيار خليفة الطبلاوي وأعضاء مجلس الإدارة.. 19 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال النقيب، عقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب القراء ومجلس الإدارة والأعضاء، في الـ19 من ديسمبر الماضي.

وقال الشيخ محمد حشاد، إن النقابة تبدأ تلقي طلبات الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة من 20 أغسطس حتى 30 من الشهر نفسه، يغلق بعدها باب الترشح، وتعلن النقابة بالصحف القومية دعوة الأعضاء على مستوى الجمهورية -والبالغ عددهم عشرة آلاف، لعقد جمعية عمومية لاختيار النقيب والأعضاء.

وأوضح أن اللجنة التى شكلت برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، وعضوية كل من الشيخ طه النعمانى والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، فى الأول من سبتمبر المقبل، مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية والأوراق لبيان من تنطبق عليهم شروط الترشح أو التصويت من عدمه.

وناقش المجلس أثناء الجلسة، التي عقدت، الاثنين، مسألة الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، وستتخذ كل مايلزم بشأنهم، حفاظا على أموال النقابة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو صرف المعاشات للسادة المستحقين.

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وقال الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية، القائم بأعمال نقيب القراء-: إن باب الترشح لمنصب نقيب القراء مفتوحا أمام الجميع وليس حكرا على أحد، ويشترط فى المترشح للمنصب أن تنطبق عليه شروط الترشح أولا، مشيرا إلى إن القرآن الكريم هو أسمى رسالة عرفاها بنوا البشر وكلنا جنود ولنا الشرف أن نكون فى خدمة القرآن وأهله.

صرح بذلك محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن بجمهورية مصر العربية.

وخلا مقعد نقيب قراء جمهورية مصر العربية، بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في رمضان الماضي، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، للقيام بأعمال النقيب.