السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" استرجاع لأمجاد الأمة العربية والإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.

وأضاف الرئيس: "هي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة، لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".