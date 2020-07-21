السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" استرجاع لأمجاد الأمة العربية والإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.
وأضاف الرئيس: "هي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة، لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".
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