تفعيل مذكرة تفاهم بين وزيري الكهرباء في مصر واليمن خاصة بالطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نضيره اليمني المهندس محمد العناني، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن.

وأكد وزير الكهرباء خلال اللقاء، عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار إلى التحديات الت واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.

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وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وتحسين كفاءة الطاقة.

وأكد استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التي يحتاجها الجانب اليمني، وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمني، بالإضافة إلى دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة وخاصة في مجال الاستثمار وتنظيم مرفق الكهرباء، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الطاقة والتدريب بالتزامن مع بداية دورات تدريبية أونلاين خلال 4 أسابيع.

وأشاد وزير الكهرباء اليمني، بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها، معربًا عن سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن، وخاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء حيث تواجه اليمن حاليًا تحديات كبيرة يتم العمل على تخطيها.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على احتياجات الجانب اليمني، والاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوبر منظومة الكهرباء بدولة اليمن الشقيق.