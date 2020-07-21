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أخبار مصر | عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فخرة وإعزازه بشأن إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.

وقال السيسي: "تابعت بكل فخر وإعزاز اطلاق (مسبار الأمل) إلى الفضاء وهي خطوة وان كانت سباقة وتاريخية لدولة الامارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الامل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والأسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

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