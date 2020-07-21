أخبار مصر | الوفد يفوض السيسي في اتخاذ الإجراءات اللأزمة لحماية الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوفد يفوض السيسي في اتخاذ الإجراءات اللأزمة لحماية الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس حزب الوفد، إنه في جلسه تاريخية وطنية أجتمع مجلس النواب، اليوم، طبقا لنص الماده 152 من الدستور والتي تتطلب ارسال قوات مسلحه الى خارج جمهورية مصر العربية موافقه مجلس النواب.

وخلال كلمته بالبرلمان، للتعبير عن موقف ورأي حزب الوفد، أكد المستشار بهاء الدين ابو شقه دعم "بيت الأمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرية، قائلًا:" بأسمى وبأسم كافة قيادات وأعضاء حزب الوفد نعلن من تحت قبة البرلمان التى يمثل فيها أعضاء مجلس النواب الشعب دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتخاذ ما يراه مناسبًا في حمايه الأمن القومي المصري والليبي الذي جاء بناءا على طلب البرلمان الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي ".

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وقال "أبو شقة" إن الحزب أعلن خلال عقده مؤتمرا رغم أزمة انتشار فيروس كورونا يوم ١١ يونيو الماضي، ألتقي فيه بقيادات الحزب ومؤسساته وأصدر بيانًا يعبر فيه عن سياسة الحزب بأنه طيلة تاريخية كان يقف إلى جوار الدولة المصرية ولا يقبل بأي صورة من الصور المساس بالدولة أو القوات المسلحة الوطنية أو الشرطة الوطنية المصرية.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه أرسل برقية تتضمن تأييد حزب الوفد وتفويضه للرئيس السيسي بإتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن الوطنى المصري والليبي، قائلًا: أن الشعب لا ينسي له المواقف الوطنية للجيش المصري عندما إنحاز الي إرادة الشعب في عام ٢٠١١م، وفي ثورة ٣٠ يونيو وحمى مصر من أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة، وأعلن أنه أرسل بأسم حزب الوفد برقية للرئيس السيسي في نهاية المؤتمر يفوضه ويؤيده فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري.

كما أرسل رئيس الوفد، صوره من القرار والبرقيه الى سفارات العالم في القاهرة، وانتهى إلى أن حزب الوفد عند شعاره في ثوره 1919 "نموت نموت.. وتحيا مصر".