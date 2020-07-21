شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرشيف السرى».. كتاب جديد بالفرنسية عن عبدالناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر دار النشر الفرنسية «Flammarion»، فى الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، كتاب «ناصر.. الأرشيف السرى»، ويحمل عنوانا إضافيا على الغلاف «يوميات الحرب غير المنشورة.. فلسطين ١٩٤٨»، وهو عبارة عن ملخص واف لعمل توثيقى بحثى ضخم، أشرفت عليه الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، منذ عام ٢٠١٢، وصدر بالعربية فى ٦ أجزاء، تضمنت ٢٦٥٠ وثيقة بخط عبدالناصر، ومحاضر جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الرئاسة، واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى، ومقابلاته مع الرؤساء العرب والأجانب، ورسائله المتبادلة معهم، وجميعها تحمل خاتم «سرى للغاية».

واختارت دار النشر 30 وثيقة بخط ناصر ضمنتها الكتاب، وهو ما بررته بأن دار النشر اعتبرت أن هذه الوثائق هى الأكثر أهمية، مشيرة إلى أن الدار قدرت جدا «يوميات حرب فلسطين» التى كتبها عبدالناصر وهو يحارب من ١٥ مايو ١٩٤٨ إلى ٦ مارس ١٩٤٩، وأولت اهتماما خاصا بما سجلته «هدى» عن حياة والدها منذ أن كان طالبا ثم ضابطا، وتنظيم الضباط الأحرار، ثم قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

ويعرض الكتاب ملفا وثائقيا مهما عن طرد الإنحليز من مصر فى الفترة بين نهاية ١٩٥٢ و١٩٥٤ إلى أن تم توقيع اتفاقية الجلاء فى ١٩ أكتوبر ١٩٥٤، مستندا إلى جانب الوثائق المصرية غير المنشورة إلى الوثائق البريطانية التى كشفت الموقف البريطانى، والوثائق الأمريكية التى حددت موقف «حكومة أيزنهاور» وصولاً إلى تأميم قناة السويس فى ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ردا على سحب تمويل مشروع السد العالى.

وأضافت «هدى» أن الكتاب بلغ مراحله النهائية، ويصدر نهاية الشهر الجارى باللغة الفرنسية، ويحتوى على وثائق غاية فى السرية تظهر لأول مرة على الرأى العام العالمى، ومنها اتفاق «سيفر السرى للغاية» بين دول العدوان الثلاثى، والذى حصلت عليه بمشقة، لافتة إلى أنها تتبعت قضية العدوان فى الأمم المتحدة إلى أن انسحبت بريطانيا وفرنسا فى ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦، وإسرائيل فى ١٢ مارس ١٩٥٧.

وتابعت أن هزيمة 1967 حاضرة فى الكتاب، لأنها مثلت ضربة قوية لناصر والعرب جميعا، إلا أنه بدأ مواجهة عسكرية مع العدو تطورت إلى حرب استنزاف استمرت حتى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، موضحة أن الكتاب يضم وثائق تكشف تفاصيل تلك المرحلة من جانب مصر عسكريًا واقتصاديًا، ومن جانب العدو الإسرائيلى وحلفائه الأمريكيين والبريطانيين، من خلال وثائق لم تُنشر من قبل.

Advertisements