شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية بـ«الجبر والهندسة الفراغية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينهى طلاب الشعبة الرياضية، اليوم، ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم، بأداء مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وتبدأ الامتحانات يوم ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٠ وتنتهى 2 سبتمبر 2020.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن شكل العام الدراسى الجديد لم يتبلور بعد، مؤكدا أن الوزارة ستلجأ إلى نموذج من التعليم المدمج، على أن يكون جزء من العملية التعليمية فى المدرسة والجزء الثانى بنظام التعلم عن بعد.

وقال «شوقى»، فى تصريحات تليفزيونية: «بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى لابد أن يحضروا فى المدارس يوميا، لأنهم فى حاجة إلى التعامل المباشر مع المدرس».

وأضاف الوزير أنه من رابعة ابتدائى حتى الثانوى من المقرر التعامل بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية، مشيرًا إلى أن طلاب المرحلة الثانوية سيكون معهم التابلت فى العام الدراسى الجديد، وستكون كل فصولهم مجهزة، ولديهم مراجع للتعلم، ومن الممكن أن تكون نسبة حضورهم فى المدارس أقل (يومين فى الأسبوع)، لكن هذا ليس كلاما نهائيا.

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وأشار الوزير إلى أن طلاب المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة سوف يحضرون إلى المدرسة بعض الأيام، على أن يستكملوا العملية التعليمية، باقى الأيام، من البيت، لكن الأمر يحتاج بعض الإجراءات، ولفت الوزير إلى أن التلاميذ من الصف الرابع إلى السادس ابتدائى سوف يحضرون فى المدارس معظم أيام الأسبوع، ولن يتغيبوا إلا يوما واحدا.