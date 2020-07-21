شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان نور كلش طالب الهندسة غريق مصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرى مركز الرياض والمراكز المجاورة في كفر الشيخ، مساء الاثنين، جثمان طالب كلية الهندسة نور سعد كلش، الذي غرق في مصيف بلطيم، فجر الجمعة قبل الماضي.

وتم العثور على جثمان الغريق بعد غرقه بـ12 يومًا محشورا بين الصخور، وجرى تشييع الجثمان بمقابر العائلة في قرية الرغامة بمركز الرياض.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، دفن الجثمان، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الغطاسون بمصيف بلطيم عثروا على جثمان الطالب الجامعي نور كلش، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، واستخرج الغطاسون جثمان الفقيد من بين الصخور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله.

تشييع جثمان طالب الهندسه غريق مصيف بلطيم

تشييع جثمان طالب الهندسه غريق مصيف بلطيم

تشييع جثمان طالب الهندسه غريق مصيف بلطيم

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