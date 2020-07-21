شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة برج مخالف مكون من 12 طابقا بدون ترخيص في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إزالة برج سكني مخالف بدون ترخيص على مساحة 110م2 مكون من أرضي و11 طابقا علويا مخالفا للشروط الهندسية وخطوط التنظيم، بشارع جمال عبدالناصر بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ ومصطفى حسانين، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أسامة عبدالفتاح، مساعد مدير الأمن لفرقة الخانكة.

وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون.

وحذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

ازالة برج من 12 طابق فى شبرا الخيمه

ازالة برج من 12 طابق فى شبرا الخيمه

ازالة برج من 12 طابق فى شبرا الخيمه

ازالة برج من 12 طابق فى شبرا الخيمه