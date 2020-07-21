- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة برج مخالف مكون من 12 طابقا بدون ترخيص في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إزالة برج سكني مخالف بدون ترخيص على مساحة 110م2 مكون من أرضي و11 طابقا علويا مخالفا للشروط الهندسية وخطوط التنظيم، بشارع جمال عبدالناصر بمدينة التعاون بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ ومصطفى حسانين، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أسامة عبدالفتاح، مساعد مدير الأمن لفرقة الخانكة.
وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون.
وحذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة برج مخالف مكون من 12 طابقا بدون ترخيص في شبرا الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.