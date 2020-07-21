شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي: «الإخوان» يدعمون المحتل التركي دون خجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعملون دون خجل على دعم المحتل التركى للأراضى الليبية، ويروجون حول ذلك الشائعات، موضحاً أن المحتل التركى الغاصب يأمل إعادة الخلافة العثمانية من أجل نهب ثروات الشعوب، وتابع: «هذه الأمور تضعنا أمام حالة عبثية تجعلنا نثق في الجيش المصرى الذي يتمتع بطبيعة خاصة ولديه القدرة الكافية لحفظ أمن البلاد القومى».

وأضاف «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موافقة مجلس النواب اليوم على إرسال قوات للخارج، يؤكد ان مصر دولة مؤسسات ودائماً ما تتمهل في الأمور المتعلقة بالأمن القومى المصرى وتعطى الأولوية للحول السلمية.

وأشار «الإبراشى» إلى أن الشعب المصري واجه مخطط جماعة الإخوان وأحبطه ودعم الدولة من أجل من التخلص من الجماعات الإرهابية، وتابع: «زى ما الشعب المصرى خلص المنطقة من الجماعات الإرهابية سيحرر الجيش المصرى ليبيا من المرتزقة والمحتل التركى».

وفى سياق آخر، قال «الإبراشى» إن إطلاق دولة الإمارات أول مهمة فضائية لاستكشاف كوكب المريخ، «مسبار الأمل» والذى إنطلق من مركز:«تانيغاشيما الفضائي»، في اليابان يعد انتصارا عربيا.