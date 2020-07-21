شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 16 ساعة بمنطقة جسر السويس الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب بمناطق منشية الكبرى ومنشية الصدر والحرس الجمهوري والقوات الجوية والسكرتارية ودار الهيئة الهندسية ودار القوات الجوية، من الساعة العاشرة صباح الأربعاء المقبل حتى الساعة الثانية من صباح الخميس، نظرا للقيام بتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكبارى.
وأضافت الشركة أنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وأنه في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 16 ساعة بمنطقة جسر السويس الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.