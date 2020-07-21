شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 16 ساعة بمنطقة جسر السويس الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب بمناطق منشية الكبرى ومنشية الصدر والحرس الجمهوري والقوات الجوية والسكرتارية ودار الهيئة الهندسية ودار القوات الجوية، من الساعة العاشرة صباح الأربعاء المقبل حتى الساعة الثانية من صباح الخميس، نظرا للقيام بتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس، ما يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكبارى.

وأضافت الشركة أنها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وأنه في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.