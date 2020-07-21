شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين «محمد مرسي» وزيرًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 400 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته التي عقدت بتاريخ 19 يوليو، على تعيين المهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزيرا للدولة للإنتاج الحربي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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