شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: نمتلك أفضلية على تركيا للقرب الجغرافى وطول خطوط الإمداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، أحد قيادات الجيش الوطني الليبي، إن هناك اعتقاد تم استنتاجه من خلال المتابعة المستمرة، أن التصريحات التي يتم إطلاقها تختلف عما يحدث في أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي مستعد للتصدي إلى أي هجوم قد يحدث من قبل الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن الشعب الليبي كان يثق أن البرلمان المصري سيخرج بهذا القرار.

وأضاف أن تركيا مستمرة في إرسال الإمدادات العسكرية من خلال رحلات جوية لقاعدة الوطية العسكرية، ومن الغريب أن تسمع تصريحات لوزير دفاع لدولة مثل تركيا يقول فيها إنه تركيا ستبقى للأبد في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا بدأت في التقليل من حدة تصريحاتها بعد المواقف الحاسمة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة.

وقال إن مصر وليبيا أمن واحد، والجيش الليبي حديث النشأة من جديد، ولا يملك الإمكانيات التي تملكها تركيا، وبالتأكيد يحتاج إلى دعم كبير على مستوى الجو والبحر بجانب المستوى الميداني والبري.