شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: أوكازيون هذا الصيف سيشهد تخفيضات كبيرة وعروض مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا شهدت تباطئ في حركة المبيعات، وكان هناك إغلاق جزئى للمحلات في بعض الوقت، موضحا أن هناك حالة رغبة شديدة لدى المواطنين ببدء موسم المشتريات خاصة اننا داخلين على عيد الأضحى.

وأضاف مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: نتوقع أوكازيون يتضمن حركة مبيعات مرتفعة، حيث إن المحلات التجارية والمصانع عانت من انكماش في حركة السوق.

وتابع مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية: جميع الشركات قامت بعمل عروض جيدة جدا في أوكازيون هذا الصيق، مستطردا: نراجع الطلبات المقدمة من الشركات حيث قدمت عروض متميزة، ونسب التخفيضات متميزة جدا وسيكون موسم تسويقى جيد جدا.

وحول شروط انضمام الشركات والمحلات في أوكازيون الصيف قال مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن شرط أساسى من أن يكون المحل أو الشرطة من القطاع الرسمي له سجل تجارى وبطاقة ضريبية، حيث نشجع القطاع الرسمي وليس القطاع غير الرسمي، كما تتضمن الشروط تقديم كشوف حسابات سابقة على الأوكازيون بشهر حتى نتأكد أن هذا الأوكازيون ليس وهمى.

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