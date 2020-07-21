شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب: جلسة البرلمان السرية اليوم السابعة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، على الجلسة السرية لمجلس النواب، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن البرلمان وافق بالتأييد الكامل على إرسال القوات المسلحة لمهام خارج الأراضي المصرية بإجماع "510 نائبًا".

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وأكد أن هذه الجلسة تاريخية، ففي تاريخ الجلسات البرلمانية لم يعقد سوي 7 جلسات سرية، آخرها عام 1970، ثم جلسة اليوم، لمواجهه تهديدات الخط الاستراتيجي الغربي.

وأعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.