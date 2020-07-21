شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تجربة اللقاح المشترك مع الصين على المواطنين ستتم وفقاً للضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول في وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد ناقشت صباح اليوم، مع السفير الصيني في القاهرة، إمكانية مشاركة مصر مع الجانب الصيني في اللقاح الذي يتم تصنيعه.

وأوضح، أن مصر في تفاوض للاشتراك في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للتطعيم، كما أن المرحلة الثالثة يعملون فيها حالياً، ومصر ستشارك مع أربعة دول آخرين.

وأكد المسئول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أنه ستتم تجربة اللقاح على مواطنين مصريين وفقاً للضوابط، ولدينا الشركة القابضة فاكسيرا ، كما أرسلنا موافقة مصر على المشاركة، وسيكون هناك تعاون رسمي بين الحكومتين المصرية والصينية، كما سنعطي كل القارة الأفريقية الدواء بمجرد نجاح اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.