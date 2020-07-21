شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يكشف كواليس الجلسة التاريخية بمنح القيادة السياسة حق التصرف لحماية الأمن القومي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل البرلمان المصري السيد الشريف، إن اليوم كانت جلسة تاريخية بمعنى الكلمة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، لأنها تعبر عن إرادة قوية للشعب المصري، من خلال تطبيق مواد الدستور، وحضرها أكبر عدد من نواب المجلس تعدوا الـ 500 نائب، وكان هناك لحمة وطنية واحدة تمثل الشعب كله وكان الجميع على قلب رجل واحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمن الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن مصر دولة كبيرة ومحترمة تحترم مؤسساتها وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، وأن مجلس النواب المصري يقف خلف قيادته السياسية ويثق فيها بشدة لأنه تتخذ كافة قراراتها بحكمة في مواجهة أي مساس بالأمن القومي المصري، وكل المواطنين المصريين مستعدين للدفاع عن مصر وأمنها.

وأكد، أن مصر تم استهدافها لأنها بدأت في النهوض على قدميها من خلال المشروعات القومية في قطاع الكهرباء والبترول والزراعة والتعمير، وكافة المجالات.