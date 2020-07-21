شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين اللواء محمد أحمد مرسى وزيرًا للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 400 لسنة 2020 بتعيين المهندس أحمد محمد مرسى خلف الله، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والذي وافق مجلس النواب علي تعيينه.

وأدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسى صباح، الأحد، حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيراً للدولة للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.

Advertisements

وشغل المهندس محمد أحمد مرسى، منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومساعدا لوزير الدفاع، كما عمل مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع.