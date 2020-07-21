شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح فضل الجيش المصرى.. وتؤكد: صفا واحدا وراء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت دار الإفتاء المصرية نشر، فيديو موشن جرافيك، عن فضل الجيش المصرى وجنود مصر في الدفاع عن الأوطان والأديان، كما وجهت رسالة نصها، "وإن جندنا لهم الغالبون.. صفًا واحدًا وراء الدولة المصرية في مواجهة التحديات".

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وقالت دار الإفتاء في الموشن جرافيك، إن النبي الكريم شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتنة فقال في حقهم "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبوبكر، ولم ذلك يارسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

وأشارت إلى أن جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء.

وتابعت: أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون في سبيل الله ويقدمون أرواحهم ثمنا لنأمن في بيوتنا وتستمر حياتنا فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.. أيها القائد والجندي المرابط حفظ الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا.