شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: "العصار" نهض بالوزارة.. وأسعى لتعميق الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الفترة التي تولي خلالها الفريق محمد العصار الوزارة.

وقال، "أرسل تحية تقدير واحترام وإجلال لروح الفريق محمد العصار رحمه الله، فقد كان له دور وطني كبير إثناء فترة قيادة الإنتاج الحربي".

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفريق العصار ساهم في نهضة وتقدم الوزارة ودعم الصناعة الوطنية، وجيل كبير من المهندسين تتلمذوا علي يديه.

وعن خططه بالوزارة، قال إنه يسعي لتعميق وزيادة التصنيع المحلي، بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، سوءا القطاع العام أو الخاص أو شركات قطاع الأعمال، مضيفًا:"لن نجري فقط للأمام، بل سنقفز للأمام في التصنيع العسكري".