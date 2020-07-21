شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى تركى على ريف أعزاز شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى، بوقوع قصف مدفعي تركي على ريف أعزاز فى شمال سوريا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وفيما وقعت الاشتباكات بين فصائل موالية لتركيا وأخرى كردية في ريف أعزاز. وكانت وسائل إعلام تركية قد اعلنت مساء اليوم، عن عملية استهدفت أحد الحدود وأدت فى مقتل جنديين تركيين، حيث نفذت القوات التركية خلال الفترة الماضية العديد من عمليات القصف المدفعى على المناطق الشمالية فى سوريا، فى إطار العدوان التركى المستمر على هذه المنطقة.

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