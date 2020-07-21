شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: السيسى وترامب أكدا ضرورة وقف التصعيد فورا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البيت الأبيض، أن كلا من الرئيس الأمريكى ترامب ونظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا ضرورة وقف التصعيد فورا في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس السيسى قد أجرى اتصالا مع الرئيس ترامب، لبحث مستجدات الأزمة الليبية، وتم التأكيد على ضرورة وقف النار فى ليبيا وفتح الباب أمام التفاوض والحل السياسى للأزمة، وفيما أشاد ترامب بالجهود المصرية التى تهدف إلى استقرار الأوضاع فى ليبيا.