شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نسعى لتحقيق التحول الرقمى والاستفادة من أفكار الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، التحية إلى روح وزير الإنتاج الحربي السابق، اللواء العصار، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي الظهير الصناعي للقوات المسلحة، ودورها الأساسي هو توفير الإمكانيات العسكرية والأسلحة التي يحتاجها الجيش، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ضرورة تعميق التصنيع الحربي، من خلال التعامل بأحداث الإمكانيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج " مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أنه سيتم الدفع بالشباب، حيث تم إجراء اختبارات للشباب في الشركات من أجل الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، بالإضافة إلى التحول الرقمي بمصانع وشركات هيئة التصنيع، وسيتم إدخال تلك الإمكانيات للشركات الجاهزة للتحول الرقمي.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تؤمن أن من لا يستطيع توفير وإنتاج سلاحه لا يمكنه تحقيق الإرادة الوطنية، وسيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، لأنه لديه الكثير من الخبرات والإمكانيات، والهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، وأنه لابد من توفير فائض الطاقة في الشركات من أجل إنتاج منتجات مدنية.